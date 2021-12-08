國內15家上市金控中，哪檔金控股的投資最好康？根據各大金控近來股價表現和今年預定配發的股利行情調查結果顯示，以元大金的6.4％居冠，而投資殖利率前五強金控，分別是元大金6.4％、永豐金5.5％、國泰金5.4％、富邦金5.2％、兆豐金5.0％。

元大金在7日公布其最新獲利，前11月元大金獲利332.25億元之外，前11月的EPS更以2.74元穩居金控前三大，而上述元大金在殖利率的表現，更顯示元大金除了獲利表現亮眼之外，對投資人而言也是最好的「存股」標的。

統計數據也顯示，元大金在15家上市金控裡，是目前唯一殖利率站上6％以上的金控，同時比起第二高的金控，高出快1個百分點。

元大金今年股東會通過將配發每股1.6元的現金股利，8日收盤價為每股25.05元，尤其難得的是，元大金的股價今年比起去年，已經有相當的上漲，但現金殖利率仍然居冠，這代表元大金在股價成長的同時，股利配發的水準相較於股價成長的幅度亦毫不遜色，元大金去年股東會通過配發每股1.2元的現金股利，今年1.6元現金股利的行情可說比起前一年度的水準大幅成長三分之一，由此也可見元大金的獲利，投資人不僅能看到吃到，而且所得到的報酬率更超過其他金控水準。