由經濟部能源局主辦之「第八屆優良太陽光電系統-光鐸獎」於8日舉辦頒獎典禮，華南銀行獲「優良金融服務獎」，為該獎項成立至今首次獲獎之公股銀行，顯示華銀近年來積極投入太陽光電融資領域，以實際行動力挺政府綠色金融行動方案獲得各界肯定。

華銀為響應政府推動太陽光電等再生能源政策，於2018年成立「綠能科技融資推展小組」，由專業團隊協同全國186家營業單位推廣相關業務，除與綠能業者及專業機構策略聯盟外，也與縣市政府合作建立綠能融資平台，提供專案貸款協助業者建置太陽能光電設施，以達成永續能源發展，目前已協助太陽光電系統業者建置將近1GW的裝置容量，年發電量超過10億度，除太陽光電外，近年也參與離岸風電、水力發電等再生能源專案融資。

國內半導體龍頭台積電、聯電於近年陸續加入全球再生能源倡議組織RE100，歐盟近期提出碳邊境調整機制草案，政府也制定2050淨零碳排的執行計畫，促使企業更加重視環境永續、社會責任及公司治理（ESG）議題，華銀長期推動綠色金融，2019年訂定「永續授信原則」，強化ESG風險評估，協助企業朝向永續經濟發展轉型，目前也進行赤道原則簽署相關作業，以期接軌國際標準。除以融資方式協助企業永續發展外，近年華銀也發行2檔綠色債券，募集資金全數用於綠色投資計畫。

華銀積極拓展各項企金業務，並響應政府推動都更、危老等各項政策，針對客戶大額資金需求採聯貸方式包裝規劃，根據國際專業機構REFINITIV統計，華銀近年聯貸市場排名持續維持在前五名。截至今年9月底，都更業務及危老業務分居公股銀行第一及第二名，中小企業新增放款量在全國銀行中排名第一，並連續兩年榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」及「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」獎項。

華銀未來亦將持續強化公司治理，提供企業更多元的服務，透過金融影響力與客戶共創雙贏，善盡企業社會責任，為環境永續貢獻心力。