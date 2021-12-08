防檢局8日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣北港鎮火雞場確診新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場79日齡火雞計555隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。2021年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計17例（陸禽8場、鵝8場及鴨1場）。

防檢局說明，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國11月8日至今日已有10禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺家禽數逾114萬隻，日本11月10日至今日已有8禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒，撲殺家禽數逾46萬隻，顯見透國候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局呼籲養禽業者，目前國內已有3個新型H5N2亞型禽流感病毒禽場案例，且日本及韓國亦有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作，並確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感疫情入侵或發生。

防檢局指出，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。