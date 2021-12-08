會場有許多智慧科技相關業者展示最新科技應用產品，並以直播方式，透過電信公會 youtube、臉書連結，讓其他會員、相關業界同步觀看現場的5G智慧化應用論壇及展示。（電信公會提供）

台灣區電信工程工業同業公會歷經10年努力，明年初可望正式成為國家認可的「建築物電信設備審查審驗機構」，未來相關業務不需再送到電機技師公會審查審驗，公會在各縣市已設立20多個審驗處，能就近提供建築物電信設備的審查審驗服務。

電信公會近日舉行「2022電信公會-5G建設智慧活力新台灣」應用展示論壇暨年度風雲產品頒獎典禮及晚宴，300餘位會員及貴賓出席，並透過直播同步觀看現場5G智慧化應用論壇及展示，展現擁有3000多個會員的台灣電信公會影響力。

108年6月26日「電信管理法」三讀通過後，台灣區電信公會成為目前在資通訊安控產業，包括大數據、人工智慧、物聯網、雲端運算等所有的智慧化應用唯一有法源依據的公會組織。

電信公會理事長李金池表示，該活動配合政府能源政策，包括「智慧能源、智慧交通、智慧建築」等智慧化的應用，透過會員廠商實際案例及相關領域所必須應用到的5G通信、物聯網、大數據、人工智慧、即時影像與雲端運算等智慧科技的整合應用，邀請產官學業者齊聚，透過交流形成「智慧場域的產業生態結合」，建構智慧場域生態經濟，這是台灣發展新產業商業模式的重要一步。

值得一提的是，李金池也特別宣布，公會歷經10多年來，努力向NCC爭取，並在多位立委的協助下終於在今年2月22日NCC正式公告本公會可提出申請，在常務理事范崇信9個多月的彙整與努力充實設備及技術人才後，於11月2日正式提出申請，預計111年初將正式成為「建築物電信設備審查審驗機構」，相關業務不需再送到電機技師公會審查審驗。

論壇方面，有遠傳電信協理梁翔渝主講「 5G AIoT 新應用 啟動智慧城市再升級」、銀創雲端科技研發長盧重諺主講「無人機在各重要場域的專業應用」、中華電信主任林柏儔主講「電信技術串連智慧交通新服務」、歐普羅科技業務經理林奇洲主講「影像與感測器共構之行動物聯網應用方案」、宗亞資訊工業總經理黃睿綦主講「打造未來建築新樣貌-建築智慧化」、一德金屬工業總經理沈木林主講「智慧門禁系統的發展與應用」。

展出部分，則有新銳動能、凱羿科技、MITS旭捷電子、3S VISION立承系統科技、KCA鎧鋒企業、TUTK物聯智慧等設備業者，展出儲能設備、網路通信品質檢測設備與服務、5G機房通訊傳輸應用設備＼3D影像應用、智慧工廠監視影像應用設備、智慧電子門鎖＼讀卡機，以及智慧家庭通訊整合平台等多項智慧系統應用產品。