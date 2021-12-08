距離12月18日公投日僅剩下10天，蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框，透過插畫Q版設計讓年輕朋友能輕鬆與親朋好友討論公共議題．並邀請支持者響應，12月18日公投日一定要投下「四個不同意」。

蔡英文在IG發布與插畫家拍謝少女合作的「四個不同意」互動濾鏡，除了頭頂上會有「四個不同意」對話框外，只要將手張開就會出現雙手比叉的可愛動物插圖。民進黨的IG也同步發布四款人類與動物的「比叉濾鏡」，訴求「四個不同意」。

民進黨網路社群中心主任范綱皓指出，IG限時動態與濾鏡是年輕人很常用的社群互動媒介，本次推出Q版設計濾鏡，讓更多年輕人可以製作濾鏡並分享，提醒親朋好友12月18日的公投，記得回家投下四個不同意。

此外，蔡英文也於官方LINE帳號宣傳最新款「小英只想說」共8款系列貼圖，Ｑ版設計讓支持者表示可愛又實用。范綱皓表示，貼圖中的「抵達」、「完成」、「麻煩了」，日常生活中都可以用到。其中「NO」的貼圖，也依蔡總統近日最常比的「打叉姿勢」，讓支持者能夠用來表達自己對特定議題「不同意」的想法。

范綱皓補充，蔡英文總統最新的LINE貼圖為支持者發起並邀請插畫家拍謝少女創作，貼圖收益將全數捐作公益用途。歡迎大家一起下載貼圖，也可以贈送給親友使用。