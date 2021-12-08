秉持著「每份食物都是一份愛」的心，台中市政府社會局與各個民間自辦食物銀行單位合作，以互惠互助方式提供在地化服務，將募集而來的物資提供給有需要的家庭。為使台中市的食物銀行服務更臻完善，8日正式將財團法人基督教芥菜種會中區服務中心納為第19家聯盟店，期待透過芥菜種會的社區服務網絡，能即時關心需要物資的家庭。
開幕儀式邀請社會局副局長陳坤皇至現場贈牌。陳坤皇表示，社會局和芥菜種會合作，正式成立食物銀聯盟店，透過芥菜種會在全市的社區共好據點，將可服務更多弱勢民眾。
芥菜種會社會救助處長全國成致詞時說，期許透過物資轉運輸送，芥菜種會中區服務中心據點能夠成為社區內的柑仔店，即時供應給有需要的民眾，透過在地化服務，將資源更加妥善的分配；也將食物銀行的理念及愛心深入至每一個社區，讓社區服務網絡更加紮根在地。
食物銀行聯盟店未來提供全台中市經濟弱勢家庭食品物資，每月約2000位弱勢民眾受益。芥菜種會以建立無飢餓社區網絡為目標，呼籲社會大眾參與支持食物銀行的服務，捐贈愛心食物及物資，讓更多有需要的人得著幫助！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。