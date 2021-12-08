台中市南屯區的芥菜種會中區服務中心成為愛心食物銀行聯盟第19間聯盟店。(芥菜種會中區服務中心提供)

社會局副局長陳坤皇（右一）、社會救助科長陳麗華（右二）、芥菜種會社會救助處處長全國成（右三）、北屯區平安里里長吳亞君（左一）、東海靈糧堂涂天財牧師（左三）與台中市生命樹關懷協會張旭文牧師（左二）皆親臨現場見證贈牌儀式。(芥菜種會中區服務中心提供)

秉持著「每份食物都是一份愛」的心，台中市政府社會局與各個民間自辦食物銀行單位合作，以互惠互助方式提供在地化服務，將募集而來的物資提供給有需要的家庭。為使台中市的食物銀行服務更臻完善，8日正式將財團法人基督教芥菜種會中區服務中心納為第19家聯盟店，期待透過芥菜種會的社區服務網絡，能即時關心需要物資的家庭。

開幕儀式邀請社會局副局長陳坤皇至現場贈牌。陳坤皇表示，社會局和芥菜種會合作，正式成立食物銀聯盟店，透過芥菜種會在全市的社區共好據點，將可服務更多弱勢民眾。

芥菜種會社會救助處長全國成致詞時說，期許透過物資轉運輸送，芥菜種會中區服務中心據點能夠成為社區內的柑仔店，即時供應給有需要的民眾，透過在地化服務，將資源更加妥善的分配；也將食物銀行的理念及愛心深入至每一個社區，讓社區服務網絡更加紮根在地。

食物銀行聯盟店未來提供全台中市經濟弱勢家庭食品物資，每月約2000位弱勢民眾受益。芥菜種會以建立無飢餓社區網絡為目標，呼籲社會大眾參與支持食物銀行的服務，捐贈愛心食物及物資，讓更多有需要的人得著幫助！