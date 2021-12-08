不管駕駛的是運輸機還是戰鬥機，C-17還是F-35，美國飛行員都必須戴上HGU-55/P飛行頭盔，這型頭盔1980年代就開始使用，但是它實在又熱、又重、又不舒服。現在美國空軍將有新的輕量化頭盔，更輕、更舒適、適應性更強、通風更好，也比較不會使飛行員在高機動時受傷。

任務與命令(task and purpose)報導，參與新頭盔試驗的賈斯汀‧哈薩德‧李上校(Maj. Justin “Hasard” Lee)表示，我們使用55/P頭盔已經40年了，它當然有很大的改進空間。現在測試中的新頭盔(NGFWH)，一切都是從飛行員的感受來設計，我可以說，終於有了一個現代頭盔，來搭配現代戰鬥機。

李上校曾駕駛過F-16，如今駕駛F-35，李對老式的55/P頭盔相當瞭解，也有很多抱怨，他表示，雖然1公斤的重量聽起來很輕，但是現代戰機還會配掛許多額外裝備，比如夜視鏡，或是頭盔瞄準儀，加這戰機在進行高G力動作時，重量會加倍，最多加到9倍。要知道頭部的平均重量大約4.5~5公斤，加上頭盔的1公斤，在9倍G力時，頸部承受的就是大約54公斤了。

America's NEW Fighter Pilot Helmet

李上校說：「許多飛行員在生涯後期時，都會面臨頸部和背部的陳年傷害，很多飛行員因此不得不因此退役。」

這不是開玩笑，根據2012年在挪威空軍的研究，72%的飛行員在飛行時經歷過頸部疼痛，而35%經歷了背部疼痛，在飛行時轉頭特別容易受傷。

解決方法之一，就是飛行員要鍛鍊更好的體力，特別是背部與頸部的強壯程度。另一方面，頭盔也要進一步減重，雖然頭盔製造商LIFT Airborne Technologies沒有說明下一代頭盔的確切重量，該公司總裁雷迪克(Guido Rietdyk)表示，「任何尺寸的頭盔都不超過1公斤。」

另外，NGFWH頭盔可以輕鬆安裝夜視鏡(NVG)而無需額外支架，這也有效減輕重量，也使飛行訓練更為容易。

NGFWH頭盔已有原型，李上校說，他最喜歡新頭盔在兩側處安裝了一對燈。燈有助於閱讀駕駛艙內的地圖或其他文件，但這不是最很酷的部分，很酷的部分是開燈的方法。在以前，有些飛行員使用「指燈」，也就是固定在飛行手套上的手電筒，有些人則是使用氧氣面罩上的燈，它是用舌頭來開關的。但李上校認為這些方法都不夠好。

NGFWH頭盔的方法是用飛行員的下巴肌肉切換開關，當飛行員咬緊牙關時，該按鈕會被飛行員的下巴肌肉按下。飛行員可以選擇不同的啟動設置，相當方便。

側邊看NGFWH頭盔。(圖/LIFT Aviation)

李上校表示，本來我對這設計也抱持懷疑態度，但實際試用後，發覺效果出奇地好。

另外值得讚賞的是降噪能力，坐在駕駛艙裡，周圍咆哮的發動機是持續的噪音源，能消除一些噪音都能降低飛行員的壓力。