經濟部中小企業處8日於社會創新實驗中心舉辦Buying Power社會創新暨新創採購頒獎典禮，因過往社會創新採購的優秀成績，今年首度整合「社創採購」與「新創採購」雙能量，辦理聯合頒獎典禮，擴大Buying Power影響力。

得獎單位來自政府機關、通路、餐飲、金控及電商等各大單位，包括：社創採購的全家便利商店、主婦聯盟、統一超商、PChome、新東陽、台北霞海城隍廟、王道銀行等公私部門共120家獲獎，共創7.5億亮眼成績；以及新創採購的台北市政府市場處、國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家等政府機關及國營事業等9家獲獎。頒獎典禮由行政院唐鳳政務委員、國家發展委員會龔明鑫主任委員和經濟部曾文生政務次長等各部會代表共同擔任頒獎人，鼓勵與感謝各界單位的支持。

行政院唐鳳政務委員在致詞時表示，今年採購額相較往年大幅度成長，期盼未來政府與民間繼續跨部門協同合作、集思廣益，整合企業、政府、社會創新組織三方資源，促進臺灣往永續發展目標前進。國家發展委員會龔明鑫主任委員指出新創採購近年逐漸成長，政府也透過創業天使投資方案、中小企業貸款協助新創，期望未來有更多政府機關能更多採購新創產品服務。經濟部曾文生政務次長表示採購獎即是鼓勵企業在採購時，除了關注價格外，更要支持產品背後的價值與意義，希望透過這個獎項讓更多企業界、政府機關注意到有利於社會永續發展之採購。

Buying Power每年採購金額不斷創新高，累積至今社創採購金額已突破18億元，呈現臺灣企業與政府的暖實力，以行動力積極落實聯合國永續發展目標第12項「責任生產與消費」，而首次辦理的新創採購獎，也是希望集結政府採購的力量，一起協助新創事業發展。

社會創新與永續發展概念的推動與落實，透過多元合作激盪出許多創意作法與永續商機。如社會創新採購特別獎得主PChome網路家庭國際資訊股份有限公司在國內疫情嚴峻之三級警戒期間，與23家社會創新組織廠商合作，推出「有責商行線上旗艦館」，協助推廣責任消費及永續環保生活；經典食品零售品牌新東陽，則於國道西湖服務區開設「有責商行國道快閃店」，讓南北旅人休憩中也有永續滋味；統一超商攜手社創組織Story Wear、社福團體中華民國腦性麻痺協會三方合作，將超商門市零錢捐作為腦麻兒就業培訓；宗教組織台北霞海城隍廟也加入支持社會創新行列，與生態綠推出紅線咖啡，更與萬秀洗衣店、Story Wear合作推出回收單寧布製作的公益紅線手環，凝聚多元永續價值。

今年頒獎典禮首度融入新創產品及服務採購獎，經濟部自107年起開辦新創採購，除藉由共同供應契約簡便機關採購流程，並透過政府提供開放場域資源與市場試煉機會，促成新創取得第一筆訂單，政府機關同時也能藉新創科技的導入輔助執行公務、提升服務效能，創造雙贏。推動至今政府機關已採用總計超過150案新創解決方案，帶動逾新臺幣1.4億元合作商機。

為使企業、公部門等單位與社會創新組織有更多深入合作機會，110年起規劃社會創新組織登錄資料庫擴大推出「產業夥伴組」社群，邀請所有耕耘社會創新議題的夥伴一同加入，並於登錄資料庫展現投入成果與典範，創造互利共好之社會創新生態系。此外，也推出「有ㄗㄜˊ商行」標誌授權，歡迎各界組織、企業單位申請，共同響應支持「SDGs12責任生產與消費」議題。未來，亦持續號召更多政府機關攜手新創合作，期許「新創採購」作為供需橋梁，深化政府與新創業者的連結，發揮1+1大於2的合作效益！想知道更多訊息，請瀏覽社會創新平台：https://si.taiwan.gov.tw或新創採購官網：https://www.spp.org.tw/spp。