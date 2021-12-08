安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）發佈最新MOSFET系列。這些高性能元件使電源能滿足嚴苛的能效規定，如80 PLUS Titanium，尤其是在極具挑戰性的10％負載條件下。600 V SUPERFET系列下的三個產品組FAST、Easy Drive和FRFET經過優化，可在各種不同的應用和拓撲結構中提供領先同類的性能。

600 V SUPERFET V系列提供出色的開關特性和較低的閘極噪聲，從而降低電磁干擾（EMI），這對伺服器和電信系統是個顯著的好處。此外，強穩的體二極管和較高的VGSS增強了系統可靠性。

安森美先進電源部門資深副總裁暨總經理Asif Jakwani表示：「80 Plus Titanium認證以應對氣候變化為目標，要求伺服器和數據儲存硬體在10％負載條件下的電源能效水平達90％，在處理50％負載時的能效達96％。我們的SUPERFET V系列的FAST、Easy Drive和FRFET版本正在滿足這些要求，提供強穩的方案，確保持續的系統可靠性。」