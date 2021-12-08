新北市永和區今（8日）傳出駭人聽聞的命案，1具男屍漂浮在保平路巷內的瓦磘溝，經打撈發現該具男屍頭顱、四肢都被切斷，不過下半身穿著內褲，生殖器仍保留，宛如古代酷刑「人彘」的手法，嚇壞目擊民眾。法醫高大成研判，死者身上留有內褲，應與情殺較無關；而切除頭顱及四肢，目的是要讓警方難以辨認身分，屍塊重量至少4、50公斤，很可能是2人以上的組織性犯罪，且應該是熟人所為。

據ETtoday新聞雲報導，法醫高大成指出，切除被害人頭部及四肢的目的，無非是讓檢警無法採集指紋、難以追查身份；而把腳部斬斷，使還可使警方難以推斷身高，犯案手法可說十分熟練，應該不是一般的分屍案，很可能是組織性犯罪，例如黑道恩怨等，應是熟人所為。

據了解，今天清晨5時許有晨運的民眾發現溝裡有疑似人形屍體，但無人敢下水確認，直到上午10時許，附近的營建工人架梯下水查看，用手觸摸驚覺應是人體，急忙向警方報案。

警方到場立即封鎖線場，協請消防人員下水將屍體打撈上岸，經鑑識人員初步勘驗，該具屍體僅穿著四角內褲，頭部連頸切斷，雙手亦遭齊肩斬斷，雙腿僅剩一半大腿連接軀幹，形同「人彘」。

由於屍體切口平整，警方研判係遭鋒利的菜刀或開山刀剁斷，屍身已散發屍臭，但尚未腐敗，死亡時間應不超過2天，警方已報請檢察官相驗解剖釐清。

而專案小組也根據地緣關係清查永和地區近日失蹤人口，查出1名30多歲的葉姓男子疑因賭債已失蹤8日，鑑識人員下午已採擷葉男父親的DNA，將與死者進行比對。