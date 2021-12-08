農糧署為推廣國產稻米，特舉辦親子同樂的「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」，共有65組作品將進行線上票選活動，即日起到12／15日止，歡迎上網投票抽好禮。（農糧署提供）

農糧署為推廣國產稻米，舉辦一系列網路票選及活動米食健康吃講座，首先登場的是親子同樂的「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」，歷經徵件活動獲得民眾踴躍參與，共計有65組作品將進行線上票選活動，即日起到12／15日止，歡迎民眾上網投票抽好禮。

親子創作的65組作品，包括傳統古早味，也有花卉水果造型等，各自有特色，投票有機會獲得小家電或禮卷，獎品豐富包含128公升冰箱、10人份電鍋、316不銹鋼提鍋，還有500元禮券等，共有61個獎項，每天可投票給3組不同作品，天天投票中獎機率越高。

此外，農糧署還推出好康活動，為讓大家知道吃米飯有哪些好處，農糧署舉辦一系列米食健康吃講座，並用心的在北中南各辦一場。12／12日台中場邀請料理達人蔡季芳老師、12／17日台南場邀請台菜小天王溫國智老師、12／22、24日二天為台北場邀請陳宜方(宜手作)老師。

活動將為大家現場示範如何運用電鍋及國產稻米烹調出一道道快速、簡便與美味兼具的米飯料理，不僅能讓喜歡料理的民眾可以跟著心目中的料理達人，近距離學習如何一鍋搞定一餐，還能了解吃米飯的好處，電鍋炊飯變化學起來，輕鬆料理不費力。

另主廚有約講座，邀請到臺灣大學食品科學研究所陳時欣教授與農糧署科長宋鴻宜來跟大家介紹米食營養，並與台菜王子黃景龍(龍師傅)老師、台菜小天王溫國智老師現場互動交流，更大家更深入了解吃米飯的優點。