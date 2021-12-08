台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）、中國醫藥大學附設醫院、健康益友公司攜手合作，將透過「健康益友」平台基礎開啟國際病患遠距醫療諮詢服務。（馮惠宜攝）

在疫情推波助瀾下，遠距醫療蓬勃發展，在衛福部次長石崇良見證下，台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）、中國醫藥大學附設醫院、健康益友公司攜手合作，將透過「健康益友」平台基礎開啟國際病患遠距醫療諮詢服務；石崇良不諱言，國際醫療是台灣國力的展現，透過ICT（資通訊產業）與醫療兩相結合，可望成為台灣下一個護國神山、兆元產業。

衛福部為推動台灣醫療健康產業國際化，輔導國內12家醫學中心成立台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會MET；而健康益友APP在去年初疫情爆發時臨危授命與台灣急診醫學會合作提供24小時線上急診遠距醫療平台，中國附醫則連續多年獲台灣國際醫療典範獎肯定，三方合作將整合國際醫療遠距平台，提供國際病人入境前評估、治療歸國後續追蹤服務，也期待從中國附醫開始，延伸到MET旗下其他醫學中心一起在國際醫療領域打國家隊。

中國附醫院長周德陽表示，有了這麼好的平台，可以讓台灣的醫療走出去，展現台灣醫療的強項；而衛福部次長石崇良則表示，國際醫療是台灣價值的延伸，也是台灣對國際社會的回饋，在疫情當中，因為移動受限，遠距醫療異軍突起成為新的醫療照護模式，遠距醫療也是產業前進的機會，台灣ICT是護國神山，現在與醫療兩相結合一起做國際醫療，可望成為台灣下一個護國神山、兆元產業。