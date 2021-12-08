鼎炫-KY（8499）8日公布11月合併營收達新台幣2.27億元，分別繳出月增1.44％、年增0.02％的，並創歷年同期新高。累計2021年1至11月合併營收達23.88億元，較去年同期成長11.36％，亦同步繳出歷年同期新高水準。

鼎炫-KY表示，整體營收持續成長，主要受惠旗下EMI材料、衡器兩大事業訂單需求保持良好表現，包括EMI材料事業持續受惠NB、平板等銷售持續穩定，帶動美系主要客戶保持良好拉貨動能，集團亦積極開拓EMI材料新應用領域與新款產品之研發，提升整體市場競爭力並有助於擴大業務接單利基，再加上衡器事業受惠外銷代工訂單持續回升，以及深化旗下T-Scale自有品牌於中國地區市占率，其中11月衡器事業銷售較去年同期成長52％，皆係帶動11月及累計前11月營收表現齊創同期新高之關鍵。

展望2021年第四季，由於目前全球產業供應鏈持續受缺料、缺櫃等因素干擾訂單交期，鼎炫-KY受到一定程度的干擾。但長期仍戮力維持旗下兩大事業營運保持良好動能，包括隨著各國加速5G技術發展及提高普及率，集團亦積極強化5G材料垂直整合版圖，加上EMI材料事業亦成功取得IATF 16949:2016車用品質管理系統認證，助力集團跨入車用材料應用市場佈局，擴大材料事業銷售領域版圖，進一步堆疊新一波銷售成長力道，其次，鼎炫-KY穩步擴大衡器事業外銷代工、自有品牌業務接單表現，可望隨著集團兩大事業佈局效益逐步顯現，挹注未來整體營運表現保持向上成長力道。