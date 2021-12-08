櫃買中心8日表示，為配合政府政策，協助創新企業進入資本市場籌資，已於興櫃市場下增設「戰略新板」，並於今年7月20日正式開板交易，目前已有東研信超（6840）、進典（6843）、數泓科（6855）、宏碁智醫（6857）、騰雲（6870）等5家公司登錄戰略新板交易。

為擴大興櫃「戰略新板」股票之參與層面，櫃買中心自7月26日起至12月31日止，針對證券商舉辦交易獎勵活動；11月份得獎名單已經揭曉，其中，凱基證券及康和證券同時獲得「流動量提供者最佳參與獎」及「流動量提供者最佳報價獎」；台新證券獲得「流動量提供者最佳參與獎」；永豐金證券獲得「流動量提供者最佳報價獎」。

此外，「證券經紀商最佳貢獻獎」由買賣戰略新板股票「累計總成交金額」前3名的康和證券總公司、永豐金證券三重分公司及富邦證券嘉義分公司獲得，而「證券經紀商最佳參與獎」則由買賣戰略新板股票「累計總成交天數」前3名的台新證券台中分公司、永豐金證券博愛分公司及第一金證券忠孝分公司獲得。

活動詳情與得獎名單可在櫃買中心網站「首頁>興櫃> 興櫃戰略新板獎勵活動專區>戰略新板股票證券商交易獎勵活動」專區查詢。櫃買中心並表示，本次獎勵活動剩下最後一個月，呼籲各證券商把握機會積極參與爭取好成績，共同為資本市場注入新的成長動能，並讓更多投資大眾更加認識興櫃戰略新板，成為多元資產配置的新選擇。