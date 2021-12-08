被譽為「天才鋼琴家」的陳瑞斌12月15日晚間7點30分將在高雄市文化中心至善廳舉辦「江文也音樂開箱之旅」。（柯宗緯翻攝）

被譽為「天才鋼琴家」的陳瑞斌12月15日晚間7點30分將在高雄市文化中心至善廳舉辦「江文也音樂開箱之旅」，演出內容除推展台灣最具代表性的客籍作曲家江文也著名鋼琴作品，有多首作品在台灣首演之外，曲目還包含以北歐大文豪易普生膾炙人口的童話故事、童謠為題材所譜寫而成的著名鋼琴作品與多首電影主題曲配樂。

陳瑞斌是一位深藏童年靈魂的天才鋼琴家，被新蘇黎世報譽為「二十年才一遇的音樂天才」，同時以第一位台灣出生鋼琴家在美國好萊塢碗(Hollywood Bowl)與洛杉磯愛樂演出，包括各類型大型重要演出如上海世博開幕、北京國際電影節開幕、2017年中國大陸春晚及台北市政府2019跨年晚會登台演出等。

陳瑞斌靈動的演奏技巧，被譽為「天使手指」，更具有發自內心的共鳴 ，他透過“天使”的指尖，把深沉與澎湃傾瀉在黑白鍵盤之間。陳瑞斌不僅是一位用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，更是一位用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的藝術使者。

12月15日晚間7點30分「江文也音樂開箱之旅」將於高雄市文化中心至善廳舉辦演出，民眾可以欣賞到鋼琴演奏家陳瑞斌精湛的演奏，本次演出內容除了推展台灣最具代表性的客籍作曲家江文也著名鋼琴作品。

其中，有多首作品在台灣首演之外，演出曲目還包含以北歐大文豪易普生膾炙人口的童話故事及童謠為題材所譜寫而成的著名鋼琴作品與多首電影主題曲配樂，也是現今許多電影配樂的寵兒，音樂具有獨特的風格，豐富的情感化成音符投入於音樂作品之中，是大眾所熟悉的鋼琴樂曲，深受孩童們及大眾所喜愛，充滿幻想色彩的音樂作品。

12月3日在台北的演出受到各界包括文化藝術界各界外商代表及外籍人士慕名出席聆賞，外國樂評親自到場並得到以下的讚揚「今晚真有江文也的奇幻的時刻，帶給我們美好的夜晚」。接下來陳瑞斌的演出將包含除了亞洲之外，還有德國多個城市與交響樂團的巡演，加上加拿大及北美地區，行程已排至2023年。