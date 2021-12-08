宥勝、周曉涵合作TVBS新戲《機智校園生活》。（羅永銘攝）

劉香慈把值星帶交接給宥勝。（羅永銘攝）

劉香慈把值星帶交接給宥勝。（羅永銘攝）

TVBS 8日舉辦《女兵日記 女力報到》X《機智校園生活》教育召集，兩劇主要演員大合體。（羅永銘攝）

TVBS 8日舉辦《女兵日記 女力報到》X《機智校園生活》教育召集，兩劇主要演員大合體，《女兵》靈魂人物劉香慈並將值星帶交接給《機智》主演宥勝。周曉涵開支票若新戲收視破5，要拱劇中小鮮肉們穿泳裝謝客，被虧大家比較想看她穿，宥勝一聽自曝不敢看她的內衣代言照，卻又自抖「妳不是才拍穿比基尼趴在床上的照片？」還脫口「上次出席記者會妳那樣穿（西裝外套內只有Bra），我都受不了，不知道要看哪裡」，讓眾人笑翻。

羅平也自曝每次去某大賣場都會看到10多張周曉涵的內衣代言海報，「我都不敢看！」馬上被楊晴吐槽：「你哪有不敢看！你還拍影片傳給我耶！」羅平說，老婆誇周曉涵很漂亮，還問「你有看過她嗎？」並特別交代：「你不可以跟牆上這個人對戲喔！」

跟電力超強的周曉涵合作，宥勝自曝第一天就做了「保險措施」，「我們第一次上戲，我馬上視訊老婆，讓她跟曉涵打招呼！」他說自從定居台中後，老婆慈惠很少回台北，「唯一一次剛好是我要拍親密戲，我就不讓她探班，她知道班表有那場戲，也主動說『那我知道』，就自己飄走」。他覺得如果老婆在旁邊，對周曉涵也不好，並說其實拍親密戲或較濃的感情戲都不想被干擾，絕不會讓老婆探班，跟老婆也有這個默契，「上部戲《戒指流浪記》，就都沒讓她出現。」這檔戲目前的親密尺度就只有輕吻，他笑說：「我們追殺戲比較多！」

他坦言拍戲時「忘記有老婆」是必須的，「除非那天戲很輕鬆，就還可以視訊一下！」周曉涵也說跟人夫拍親密戲「好像會有一點壓力」，但對戲時會抽離，當成戲裡的人，因為如果還在意太多，表演會卡住，「所以會先關掉！」

此外，因兩部戲劇情有連結，所以包括梁舒涵飾演的葉素娥、楊雅筑、梁瀚名、王上菲、鄭亞初期也會客串《機智》，讓在新戲飾演周曉涵閨密的楊晴說，幸好她沒跟他們對到戲，不然應該會錯亂。

此次教育召集活動邀請《女力》演員之一的曾子余擔任主持人，現場吸引近百位粉絲參加，劉香慈一出場便介紹她的班兵與新進士兵—《女兵日記 女力報到》演員楊晴、梁舒涵、尹彥凱、羅平、游小白，以及《機智校園生活》演員宥勝、周曉涵、黃柏峰、王新凱、馮容潔、陳彥廷出場。劉香慈直言感觸很深，看到班兵們從軍中再到出社會，帶給觀眾很正面、正向的影響力，相信17連的精神會永遠存在每個人的心中。

現場播放了《女兵日記 女力報到》回顧影片，喚起女兵們的種種回憶。梁舒涵感謝《女兵日記 女力報到》帶給她的收穫，原本默默在演藝圈耕耘了10年，因為《女力》，不僅讓觀眾認識她，還拿了金鐘獎，她感性地說：「與《女力》演員們的友誼跟真情永遠不變，『素娥』永遠是我生命中的一部份。」羅平透露要不是因為楊晴跟17連的大家，自己很難撐下去；游小白則表示很幸運能夠加入《女力》這個大家庭，3年多的拍攝讓他們在演技上更精進。

回顧影片中也見到宥勝的身影，宥勝除了是接檔戲劇《機智校園生活》的男主角，也曾客串過 《女力報到》，身為接檔戲的男女主角，宥勝與周曉涵坦言很有壓力，宥勝笑談：「感謝《女力》的高收視讓我們銜接，我會努力跟《女力》觀眾打好關係。」《女兵日記 女力報到》曾創下3.62的高收視，眼看收官在即，收視也在昨（7日）飆高至2.26，劇組並準備3.62的牌子要《女力》演員交接給《機智》演員，羅平打鬧把6轉成9，要《機智》演員朝93.2努力，游小白則笑說鯰魚哥之前曾說破5要跳糞坑，這個目標就傳承給《機智》演員們了！