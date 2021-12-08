琉球迎王「陸上行舟」8日登場，其王船船身雖沒有東港、南州般大，但也格外精緻。（謝佳潾攝）

琉球迎王「陸上行舟」8日登場，其王船船身雖沒有東港、南州般大，但也格外精緻。（謝佳潾攝）

琉球迎王「陸上行舟」8日登場，其王船船身雖沒有東港、南州般大，但也格外精緻。（謝佳潾攝）

琉球迎王「陸上行舟」8日登場，其王船船身雖沒有東港、南州般大，但也格外精緻。（謝佳潾攝）

琉球迎王「陸上行舟」8日登場，其王船船身雖沒有東港、南州般大，但也格外精緻。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典「遷船」8日登場，也宣告迎王接近尾聲，9日凌晨將進行送王（燒王船）儀式。而琉球王船雖受地形起伏影響、船身沒有東港、南州般大，但也格外精緻，轎班拉繩遷行全島、千人跟隨的陸上行舟場面超壯觀。

地方耆老指出，小琉球因為高低起伏大、巷弄又特別小，所以王船要遶境全島船身不宜太大，如此也比較容易穿梭其中，而除船身較東港、南州的王船小外，並沒有太大差別，堪稱「麻雀雖小，五臟俱全」，一樣沿途收煞驅瘟，象徵驅趕、帶走疫鬼與災禍。

王船8日一早從三隆宮旁的王船廠遷出後，即由轎班拉繩遷行全島，而有別於前幾天神轎遶境分4天遶4個角頭，王船遶境是大範圍遶境全島主要街道，當中主要巡航於白沙尾福泉宮、大福福安宮、天南福安宮、上杉福安宮、碧雲寺及南潭中營福安宮。

此外，因小琉球是屬離島、四周環海，所以港口巡境也是「遷船」的重點行程之一，依序會先到白沙觀光漁港、漁埕尾筏仔港、大福漁港、澳仔口漁港及杉板路漁港，藉此祈求保祐交通船、漁船平安，最後後回到三隆宮廟埕，供信眾添載輜重。

9日凌晨時分，待信眾為王船添載完物資後，滿載的王船會從三隆宮遷出，隨後慢慢送往中澳沙灘，經恭送千歲爺的儀式後，執事人員下令「鳴炮」，火舌迅速由船頭沿著金紙堆竄燒，仿古王船在烈火中伴隨民眾虔誠的祝福，慢慢化為飛灰。

而此象徵送王儀式結束，千歲爺返回天庭繳旨，並將人間的瘟疫災禍一併帶走，同時也宣告辛丑正科琉球迎王平安祭典正式落幕。