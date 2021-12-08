擁有7.5兆元龐大資金部位的中華郵政，明年預計將加碼股、債共1000億元。其中，台股部分將加碼200億元，將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率等個股，都是可望加碼的股票。

中華郵政主管指出，台股現在部位約1500億元，今年台股約加碼300億元，加碼金額較往年增加，主要是台股表現方面，今年較去年更為穩定，今年迄今的投資報酬率約8％，屬於相當不錯的表現。今年操作以電子股為主，加上金融、大型傳產的鋼鐵、塑膠、水泥等類股，都以大型股為主，而今年波動相當劇烈的航運則完全沒碰。

目前台股頻頻往歷史新高18034點挑戰，中華郵政預期，明年還會是不錯的一年，預期沒有今年好，但也不會太差，因此會擇時進出、區間操作，並相當審慎操作。

對於這幾年重視的ESG方面，中華郵政選股上，除了需要是所有上市櫃公司獲利前50％，為最基本條件外，也會重視公司老闆的操守行為等，會選擇專心在本業，而不是關注股價的老闆。

對於明年的投資部位，除了台股200億元外，台債預計加碼500億元、海外債約300億元，並以美元債為主。其中，海外債會考量避險成本，在殖利率大幅上揚時會更積極投資，但不會設定殖利率。