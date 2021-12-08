美式賣場好市多總是擠滿人潮，停車格也時常供不應求，但就有找不到車位的汽車，竟然直接將車子停在推車專用出入口後，就下車逛街去，照片曝光後3萬網友傻眼怒罵：「台灣最美風景」、「人不要臉天下無敵」。

女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，哭笑不得說「第一次看到這種的」。透過照片可以看到，一輛綠色的自小客，疑似因為找不到車位，又或是懶得找，車主竟然直接就將車子停在推車出入口，颯爽下車購物。

一輛綠色自小客，疑似找不到車位，竟直接將車子停在手推車出入口，讓3萬人看傻。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

照片曝光後，超過3.2萬人看傻眼，留言也超過3000則，不少網友痛罵：「人不要臉天下無敵」、「台灣鯛真的沒有下限」、「這臉皮突破天際了」、「不愧是台灣最美風景」、「這駕照是誰發的啦」、「這種就是要用推車包圍住才對」、「是超大型手推車呢」、「要這樣題也要車子底盤夠高XD」、「超大碗的三寶飯」、「這個已經沒救了」。

但也有人為車主說話，認為車主應該是剛上路的新手：「感覺就是搞不清楚狀況的新手」、「天兵菜味都滿出來了」、「大概是以為自己還在駕訓班吧」、「老實說停的技術還挺不錯的XD」。