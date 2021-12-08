「韓八韓日燒肉鍋物」的「框構無形之火」設計裝潢，獲得美國繆思鉑金獎肯定。（圖出自設計團隊弄木人文空間）

吃好吃滿的牧鍋頂級熟成牛鍋物。（高市觀光局提供）

高雄市政府觀光局主辦「2021大港吃鍋」，活動如火如荼展開，受到各界熱烈迴響。其中，網路票選活動，有參賽店家放大絕，祭出五月天演唱會門票強力催票。觀光局也宣布，目前網路投票已破6萬，再加碼抽H2O水京棧國際酒店住宿券一張，票選活動將進行至本月12日，歡迎民眾品嘗美味鍋物時，動手投票就有機會把iPhone 13等大獎帶回家。

近日，觀光局還特別邀請高市籍的東奧舉重選手高展宏、大胃王正妹邵阿咩重磅登場，同台到「韓八韓日燒肉鍋物」進行重量級美食PK大賽並拍攝開鍋影片。

值得一提的是，韓巴老闆「煙斗雄」陳俊雄去年曾懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板，隨著台積電來高雄設廠塵埃落定，也被封為把台積電「跪」來的企業家，支持高雄發展不遺餘力並表現在美食產業上。

韓八老闆表示，店內主打高級燒肉、特色風味湯頭的麻辣小龍蝦鍋、蛤蠣卜卜鍋、更有啤酒及冰淇淋無限享用，除優質食材吸引顧客，店面以「框構無形之火」設計裝潢，更獲得美國繆思鉑金獎肯定，就是要讓饕客沉浸在國際級設計殿堂。

「我超喜歡吃火鍋，也很愛吃肉補充營養！」東奧舉重選手高展宏笑說，看到滿桌的精緻食物，瞬間脾胃大開，二話不說當場涮起一片片A5級和牛，眼睛發光大讚非常好吃，馬上向老闆高喊「再來10盤」，還要相揪國手團來大快朵頤。

高展宏也分享自己的私藏愛店還有香麻夠味的「老四川巴蜀麻辣燙」、牛肉控最愛的「牧鍋頂級熟成牛鍋物」等，「冬天就是要大口吃肉、大口喝湯！」

大胃王邵阿咩也同聲讚聲，自己超愛吃也能吃，但是享受美食才是最重要的，韓八料理樣樣都「到味」，真的是為美食大胃王量身打造的天堂，其他像吃到飽的鍋物名店「拾貝鍋物」、「肉肉屋火鍋」等，也都是可以吃好吃滿的心頭好店。

觀光局補充說明，大港吃鍋報名的鍋物店家依組別分為「共鍋組」有54間店家、「個人鍋組」有62間店家，總共116家參賽，即日起至12月12日展開網路票選活動（https：／／reurl.cc／r1O4by ）。

觀光局感謝店家積極參與共同推廣本市鍋物美食，歡迎大家馬上前往支持心頭的那一味好鍋，完成網路投票後直接可參加好康抽獎活動，有機會把iPhone 13、時尚鍋具、健康手環、無線耳機等精美獎品帶回家。

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