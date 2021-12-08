澳洲統計局公布，去年總出生數294369人，生育率因而降為每名婦女生育1.58個子女，創下歷史新低，歸咎於受疫情影響，大部分司法管轄區的出生數及出生登記減少。部分人口學家及決策者憂心，疫情期間出生率下滑已成必然趨勢，不僅衝擊人口替代率，經濟展望也面臨挑戰。