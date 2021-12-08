美俄領袖7日舉行2小時視訊峰會，美國總統拜登嚴正警告俄羅斯總統普丁，若是俄國軍事入侵烏克蘭，美方將回敬強力經濟制裁，並協助烏克蘭強化防禦能力，增強支持東歐國家的力度。拜登重申維護烏克蘭主權，呼籲普丁恢復外交談判，化解俄烏在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的衝突。