拜登警告普丁 入侵烏克蘭將祭強力經濟制裁 19:252021/12/08 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美俄領袖7日舉行2小時視訊峰會，美國總統拜登嚴正警告俄羅斯總統普丁，若是俄國軍事入侵烏克蘭，美方將回敬強力經濟制裁，並協助烏克蘭強化防禦能力，增強支持東歐國家的力度。拜登重申維護烏克蘭主權，呼籲普丁恢復外交談判，化解俄烏在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的衝突。 #拜登 #普丁 #入侵烏克蘭 #強力 #經濟制裁 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 運價年前無淡季？長榮噴上144後 專家曝下波驚人預測 - 財經 台積聯電ADR爆噴 為何在台股像死魚？他戳中散戶2大盲腸 - 財經 54天才靠岸！百家企業等1個貨櫃 美西塞港超扯實況曝光 - 財經 台積電恐怖隱憂是少子化？他爆這些產業會先垮：國安問題 - 財經 嘉義市第一個公辦都更案 國城取得最優申請人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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