聯準會7日公布，美國10月消費者信貸月增169億美元，少於9月的月增278億美元，也不及《華爾街日報》預測的月增250億美元；10月消費信貸年增4.7％，小於9月的年增率7.7％。其中信用卡等循環信貸年增7.8％，車貸、學貸等非循環信貸年增3.7％。