近年雖然因疫情衝擊觀光，不過仍有不少投資人逆勢入手飯店不動產，根據實價登錄顯示，台北市中山區新生北路巷內的屋齡44年老飯店「台北綠蒂大飯店」，經營者盟城旅舍在今年8月以4.93億元原賣給法國翡馬酒莊集團在台的僑外資公司「翡馬貿易」。

實價登錄顯示，該飯店樓高七層，建物782.14坪，土地127.96坪，新買主酒商的葡萄酒曾為第54屆、第55屆金馬獎連續兩屆指定葡萄酒。

台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「台北綠蒂大飯店」近晴光商圈、中山國小捷運站，土地使用分區為第四種商業區，容積率800％，改建效益高，以成交土地單價385萬元來看並不貴，若有機會整合周邊土地改建，推出小坪數產品頗具市場吸引力。

近二年來，全台各地不乏整棟飯店不動產換手的案例，其中金額最高的為新光人壽以56.4億元買下新竹英迪格酒店、萊恩廣場、晶宴會館等三棟大樓。

而在地經營63年的「高雄華園大飯店六合館」今年8月底熄燈後，整棟飯店以27億元賣給永碩投資，屋齡62年成為今年最老飯店交易；花蓮「亞士都飯店」，開業至今已51年，今年4月以8.7億元賣給東旭資產，也創下花蓮實價登錄以來最高總價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陸客來台減少、近年的疫情重創旅宿業，市區老舊旅店在硬體上缺乏市場競爭力，人事成本也是沉重負擔，出售飯店換取資金挹注，原屋主不排除短期內採售後回租，也有機會繼續經營，迎接疫情減緩後的國內旅遊回春潮。

這些老飯店旅社多半位屬精華、產權單純，透過危老或都更可行性高，有些旅館暫時轉型防疫旅館，或利有現有隔間轉做出租套房，在多元彈性的規劃下，仍有新買家會願意低點入手，累積資產。

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