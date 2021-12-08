李蒨蓉保養得宜，看不出小孩已讀高中了。（羅永銘攝）

李蒨蓉6月突在臉書拋出長文表示和老公同床異夢多年，還氣到和孩子說要離婚。不過，兩人日前被媒體直擊親密互動，她今（8日）出席指指彩品牌活動，笑說和老公最親密的時候就是「入夜之後」，夫妻倆看似挺過婚姻危機。

43歲的李蒨蓉保養得宜，看不出來已是2個小孩的媽，她表示其實小時候看起來早熟，所以沒什麼沒變，但有些在意之前被拍到有點肉，刺激她報名線上健身，每天運動1小時，目前體重47公斤。

她表示這個月跟老公結婚18周年，談到之前疫情宅在家時，在臉書發文表示想離婚，她自我檢討情緒到一個點要抒發，發文時沒想太多，意外受到關注，有點後悔，若重新來過可能會換個方式表達，即便現在夫妻間仍有些小爭執，但她想想：「其實我們家幸福和樂的比例還是很多。」

她還爆料老公有點小控制狂，會抗議她穿太暴露，還說如果她跑去修修臉就要離婚，但她正面思考：「換角度想，他是在乎我，所以才管我。」

她也提到17歲大兒子正申請學校，將到國外唸書，想到高額學費，她說：「讓我們（夫妻）人生有打拚的動力。」也不擔心小孩未來帶金髮媳婦回來。被問還會想再拍戲嗎？她說因為戲劇要付出很多時間，所以要等2個小孩都出國唸書之後，才會考慮。