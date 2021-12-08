在瀏覽網頁時，許多色情、賭博網站不時突然跳出，既惱人且誤觸點入還要擔心是否對裝置有害，要怎麼阻絕這種惱人網站呢？只要在Google Chrome瀏覽器安裝BlockSite擴充功能，不僅能夠透過輸入網址，擋掉網站，還可透過關鍵字設定，來避免內容提及設定關鍵字的網站。

BlockSite能夠替用戶阻擋惱人網站。（圖／截圖網路）

首先需先打開Google Chrome瀏覽器，並透過瀏覽器下載BlockSite擴充功能，在安裝好後，點擊右上角的拼圖圖案，從中設定加入欲封鎖的網站或關鍵字。

BlockSite共有幾種功能，其中「封鎖網站」可輸入欲阻擋的網站網址，只要在輸入後，添加在列表中的網站將被永久阻擋，直至將其從列表中刪除，如頻繁跳出的一些特定色情網站、賭博網站等，都可透過該功能阻擋，不過最多只能輸入6個網址，如需再新增則要付費。

「對焦模式」則是設定在特定日期和時間範圍中，封鎖網站，以提升專注力（如小孩、員工...等），而其他時段則不會被阻止；此外，該模式不僅有將網站設定黑名單的功能，還有白名單設定，新增使用的網站後，其餘網站一概阻擋。

如範例所見，輸入欲封鎖關鍵字「遊戲」，只要用Google搜尋，BlockSite即會幫你阻擋，且顯示一隻猴子給你看。（圖／截圖網路）

除了黑名單、白名單等快速封鎖的設定以外，還有「依字封鎖」阻止內容含特定字詞的網址，只要輸入欲封鎖的字、詞，在搜尋或是在臉書上看到含關鍵字的網站，BlockSite就會自動將其阻絕，並顯示猴子圖樣。