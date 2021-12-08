民進黨立委高嘉瑜在板橋馥都飯店遭男友林秉樞施暴案延燒，《鏡周刊》再爆料，高嘉瑜上月24日參加林母告別式時，林因不滿高沒把副總統賴清德請到場，氣得逼她當眾下跪。前民進黨立委郭正亮分析，這件事應該是真的，且可能有目擊者，同時他也透露，賴清德最近沒有參加任何告別式，但從道義上來講，賴清德應該針對此事聲援高嘉瑜，因為高嘉瑜是為了他好。

針對高嘉瑜遭逼下跪，郭正亮8日在政論節目《國民大會》中表示，揪頭髮要她下跪，這件事情應該是真的，因為林秉樞習慣做這種動作。郭正亮分析，這種事情要寫到這種程度，「我覺得一定有目擊者，一定有目擊者，因為寫的實在是…」。

郭正亮指出，林秉樞那天借的是台北第二殯儀館最大廳，那時候人可能還沒到，但那天有傳出訊息說，說府方可能有人要到，結果沒有成真，賴清德沒去，他一定覺得非常沒面子，因為他到處通知人參加告別式，都是說賴清德會來。

主持人問郭正亮，為何賴清德沒去？郭正亮則說，自己有聽說，他人的輓聯是民進黨立委范雲去要，而賴清德的則是高嘉瑜去幫忙要的。賴清德最近沒出席告別式，如果高嘉瑜因為這樣被打，道義上賴清德要出來講話，「因為高嘉瑜是為了你」。

此外，高遭林在板橋馥都飯店施暴並逼迫寫下自白書的犯行，高的律師6日已將高嘉瑜被逼迫影片遞交給新北地檢署，並加告一條強制罪。