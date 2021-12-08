草屯手工藝智慧園區委外開發，8日由南投縣長林明溱等人啟動。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

草屯手工藝智慧園區委外開發，8日由南投縣長林明溱（右）與廠商簽約。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱，推動規畫低汙染的產業園區，其中，草屯手工藝智慧產業園區，8日委外開發，不僅保留周邊生態豐富的植物公園及兒童樂園，還讓原屬公墓的13多公頃基地，蛻變成擁有完善汙水廠等公共設施的產業園區。

林明溱與開發商德昌營造董事長黃政勇，在眾多貴賓見證下簽約，預計明年3月動工、5月進行售地招商。林明溱指出，南投縣積極開發的五大園區，都陸續完成或推動中，其中，埔里微型園區及福興溫泉園區已完工，南投旺來園區即將完工，竹山竹藝園區則已初步完成規畫，提送開發計畫審查。

草屯手工藝園區順利通過專家評審委外開發，引進的開發商德昌營造公司，財務健全、施工品質卓越，並擁有大量開發業績，而且與縣府有旺來園區開發的合作經驗，相信一定能為草屯成功開發出最優質的產業園區。

草屯園區有台灣工藝研究發展中心，及南開科大等產學資源就近挹注，不僅能創造就業機會，更能促進地方特色產業升級及永續發展，期盼推動南投縣由「觀光首都」邁向與在地產業緊密結合的「產業新都」。

林明溱表示，感謝經濟部工業局補助2600萬元，協助規畫草屯及竹山兩處產業園區開發，草屯區依據產業創新條例，及相關法令規定辦理規畫及申請設置等作業程序，園區開發總面積約13.9公頃，規畫產業專用區面積約8.8公頃、社區基地0.16公頃，使用近5公頃施設汙水廠、滯洪池、綠地公園、道路及自來水等公共設施，未來將引進與工藝及食品加工等相關各種產業，約可提供20到25家廠商進駐，創造1200個就業機會，年產值達25億元。

為落實「草屯手工藝智慧產業園區」開發，由德昌營造公司獲選為受託開發單位，後續將由該公司負責籌措資金，辦理園區公共設施工程，以及土地銷售等相關開發工作，預計於2022年中旬公告出售園區產業用地。

林明溱表示，南投市興產路旁、毗遴南崗工業區及旺來產業園區，縣府正規畫基地約50公頃的全新工業區，希望中央工業局能持續協助地方開發小型產業園區。