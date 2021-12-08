民進黨立委高嘉瑜上月11日遭林秉樞暴力相向，事後雖仍參加林秉樞母親的喪禮，卻被爆林秉樞要求下跪磕頭道歉。針對此事，高嘉瑜已委由律師加告林嫌強制罪嫌。林秉樞對女人的手法被曝光後，前民進黨立委沈富雄透露，他的女兒一生沒吃過男人的虧。甚至說，自己每次跟他的女婿通電話時，都會說「你是世界上最好的男人」。

提及林秉樞事件，沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中提到，他女兒47歲了，他女兒很聰明，一生沒有吃過男人的虧。而且她最後嫁了這個男人。他透露，每次跟女婿通電話的時候，他第一句就會說︰「女婿，你是世界上最好的男人」，他都是這樣稱鑽他的女婿。主持人趙少康此時插一句話說，不知該不該講？沈富雄同時還跟他女婿說，「不要聽我女兒的話」，他都是支持他的女婿。

另外，針對林秉樞因出身書香世家，父母對課業要求比較嚴格，99分也被吊起來打。沈富雄指出，因為受到這樣的遭遇。考99分要打、98分也要打，這個一點都不稀奇。在台灣的家庭裡頭，99分要打一下，因為媽媽、爸爸對小孩的指望，永遠沒有滿足的一天，多的是，但是絕大部分的人不會走上這一條路。

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