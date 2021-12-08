義大利百年巧克力品牌Venchi，去年（2020）12月份在台北信義區開設全台首間專賣店，帶來巧克力食尚新風潮，1年間陸續在中山區、東區開設共3間專賣店，已售出4000公斤的自選巧克力，與超過5萬支的Gelato冰淇淋，可見Venchi深受台灣消費者的喜愛。

品牌今（8日）邀請簡嫚書偕同她的大女兒「雲大」，一同歡慶Venchi在台灣的1歲生日，與嘗鮮全新推出的耶誕禮盒系列。集演員、編劇、導演與母親角色於一身的簡嫚書，被問及都靠什麼方式紓壓？她笑說「口腹之慾還是很重要！」，有時會泡杯義式濃縮咖啡，搭配質感巧克力，不但能感到放鬆，又不至於影響身材。

Venchi歡樂耶誕禮籃 5200元。（Venchi提供）

聊到對耶誕節的回憶，簡嫚書很喜歡耶誕節的氣氛，但台灣不會下雪，總少了一點童話感，她記得有一年剛好在加拿大的班夫度過耶誕，徹底感受到夢想中充滿童話般的耶誕場景。當了母親之後的簡嫚書，特別注重能跟小孩一起共享的美食，也儘量以天然食材為主，女兒雲大品嘗了草莓口味Gelato，下次約好要跟媽媽再來吃芒果口味。

Venchi本季推出一系列繽紛夢幻的耶誕節慶禮盒，包括倒數月曆、耶誕禮籃、冬日書型巧克力禮盒，及各種造型鐵盒，經典獨具的手工榛果、開心果、牛奶和杏仁等各式巧克力，讓歷久彌新的百年滋味點亮浪漫節慶。