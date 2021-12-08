《印度時報》（Times of India）8日報導，全球最大疫苗生產商「印度血清研究所」（Serum Institute of India）宣布，由於印度政府未給予新訂單，又於先前被禁止出口疫苗時遭對手搶佔市場，導致其獲授權生產的AZ疫苗「供過於求」，將於下週起將產量減半。

印度血清研究所執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）在接受訪問時表示，該公司目前「陷入兩難」，因為其生產的印度版AZ疫苗「Covishield」供過於求，只好採取減產的手段。目前暫定下週起將產量減少至50%，並已致函印度政府，希望其提供相關政策指導。

普納瓦拉還指出，若政府不需要更多的Covishield疫苗，該公司將如同2021年第1季所言，將後續疫苗出口至海外，但會再給政府幾天的時間，讓其進行內部討論。

《印度時報》指出，印度血清研究所的Covishield疫苗產能10月為2.2億劑，11月增至2.4億劑，至今預計已達2.5億劑以上；目前該公司手上則握有5億劑Covishield疫苗，其中一半為成品，另一半能在2個月內完成填充，有效期限為9個月，印度政府有優先採購權。

由於印度今年3月爆發嚴重疫情，讓該國政府一度禁止印度血清研究所出口疫苗，直到11月才恢復。普納瓦拉指出，在該公司無法出口的8個月中，來自其他國家的疫苗趁機搶佔市場，讓Covishield目前的出口速度十分緩慢，他正與疫苗全球取得機制（COVAX）及多個非洲國家接觸，希望出口量能於2022年第1季有所回升。