為抑制房價，內政部次長花敬群拋出「預售屋擬禁止換約」構想，他今天進一步表示，將會盡快修正《平均地權條例》，但會排除一些例外狀況，如夫妻、二等親間的換約等。對於若是家裡出現特殊狀況符合相對合理條件，這部分違約、解約問題，將由建商來認定，不過內政部未來修法也會提出配套，包括降低違約、解約等懲罰標準，像是調降違約金比例（目前為總價15％左右）。

由產官學界菁英合力催生的「政治大學不動產研究中心」今（8）日於國立政治大學達賢圖書館，在花敬群見證下，由捐助機構永慶房產集團董事長孫慶餘與國立政治大學校長郭明政共同宣布正式成立。

會後，對於外界關切台南預售案出現民眾漏夜排隊狀況，內政部次長花敬群表示，已派人去查了。他認為，目前房價飆漲，與原物料上漲、人為炒作都有影響。

對於內政部研究禁止換約，花敬群說，其實預售巿場有其合理運作模式，但卻被有些人利用為炒作管道，不希望這問題持續惡化，所以做必要管控，以安定民心，穩定巿場，相關政策規畫的修法工作，內政部會盡快推動，如禁止預售不能換約是要修《平均地權條例》，這部分會排除一些例外狀況，如夫妻、二等親間的換約等；若是家裡出現特殊狀況符合相對合理條件，這部分未來違約、解約問題由建商來認定。此外，內政部修法時也會對後續違約、解約規畫配套，降低懲罰標準。

至於囤房稅部分，花敬群呼籲地方政府對公告地價重訂，應基於地方自治、地方財政等做合理課稅，特別是其公告地價與巿價比，若相對其他縣巿偏低，應予檢討，因事涉地方財政穩定及資源，地方政府須予正視。

「其實，輕稅未必對人民是最有利的。」花敬群強調，地方政府應擔起該承擔的責任！

孫慶餘則表示，房地產經過一段時間的發展，如同花敬群所言，有部分法令須要因應時代變遷修正，尤其最近資金泛濫，造成年輕人買不起房子、不敢結婚、不敢生子，成了「三不青年」，這是非常嚴重的社會問題，為此，不動產研究中心希望在這過程中，扮演一個產官學合作橋梁，改善不動產環境，推動政策向前邁進。