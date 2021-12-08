中二選區民進黨參選人林靜儀（中）獲林佳龍（左）出任競選總部主委、蔡其昌（右）擔任後援會總會長，兩大咖抬轎。（黃國峰攝）

前台中市長林佳龍、參選台中市長熱門人選的蔡其昌，兩人齊為中二選區民進黨參選人林靜儀抬轎，國民黨參選人顏寬恒宣布參選時，市長盧秀燕也現身力挺，這場全國矚目的立委補選，升高為市長級規格的藍綠大戰。

前交通部長林佳龍在太魯閣號事故之後，展開關懷之旅，低調從民間出發，在中二選區立委罷免與補選之役，重新站到第一線輔選，出任林靜儀競選總部主委，以其在台中市的十年磨劍，深諳各區選情，這一戰不只重新找到建功機會，也是下一個位子的成績單。

立法院副院長蔡其昌擔任林靜儀後援會總會長，繼罷免投票後，民進黨將拿下中二選區補選視為光復大戰，民進黨傾全黨之力為林靜儀輔選，每一場公投宣講，從蔡總統以降集體總動員，宣講公投也同步為林靜儀助選。

國民黨參選人顏寬恒日前身陷家族招待所違建爭議，以自拆方式減少市長盧秀燕執法者的為難，顏寬恒自己先拆彈，裡子、面子做足，而在顏寬恒宣布參選時現身力挺的盧秀燕，選戰關鍵時刻，政壇觀察應會站台助選，力保藍營一席立委的機會。

顏寬恒日前在自拆違建時，發表1600多字聲明，內容中反擊民進黨「花費所有的心思，不是攻擊顏寬恒。就是攻擊盧秀燕」，為盧秀燕嗆聲民進黨。

顏寬恒投入補選，藍營評估，輸贏與罷免案一樣，差不多大約在5000票左右，分析海線選民投票選擇變動性不大，最大關鍵是那個陣營能夠催出最多票，那一個陣營的投票率高，就擁有較多的勝算。