帽T殺手癲癇發作慘況曝光 特勤持槍戒護緊急送醫 19:392021/12/08 中時 林郁平 、中時新聞網、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 押解過程中，由於嫌犯疑似癲癇發作身體不適，警方緊急安排機場醫護人員診療，因此押解離開機場時間也跟著延誤。(民眾提供、翻攝直播畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 帽T殺手遣返回台！ 下機癲癇發作緊急送醫慘況曝光（民眾提供） 訂閱影音： 中時新聞網 帽T殺手下機癲癇發作，先送長庚又轉送北市仁愛醫院，一波三折。（截自民眾提供畫面） 上月22日在新店以行刑式槍殺何姓男子的凶嫌黃泳群，案發後兩度變裝、搭機潛逃到大陸廈門，大陸國台辦7日宣布會將黃嫌遣返回台，刑事局經與廈門公安協調，8日上午派員搭乘立榮航空班機到廈門，在空橋與大陸公安交接黃嫌，原本預定再搭乘原機於下午2點40分抵達松山機場，卻因班機延誤直到傍晚6點33分抵達。 不料，黃嫌下機後疑似癲癇發作，被送上擔架緊急送往台北長庚醫院就醫治療，之後又改送台北市立聯合醫院仁愛院區，讓整起遣返過程一波三折。 帽T殺手下機疑似癲癇發作，先送長庚，又從長庚改送北市聯醫仁愛院區，一波三折。（民眾提供） #帽T殺手 #黃嫌 #凶嫌 #松山機場 #癲癇 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 帽T殺手癲癇發作慘況曝光 特勤持槍戒護緊急送醫 - 社會 7歲女童過馬路找爸爸 跨過中線瞬間遭BMW撞飛 - 社會 永和無頭人彘疑與兄弟爭產失蹤案有關 北市警協助鑑識 - 社會 台中3歲女童從32樓墜落 2樓防護網接住幸運獲救僅擦傷 - 社會 永和無頭人彘浮屍性別曝光 下身穿內褲 確認被分屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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