帽T殺手遣返回台！ 下機癲癇發作緊急送醫慘況曝光（民眾提供）

帽T殺手下機癲癇發作，先送長庚又轉送北市仁愛醫院，一波三折。（截自民眾提供畫面）

上月22日在新店以行刑式槍殺何姓男子的凶嫌黃泳群，案發後兩度變裝、搭機潛逃到大陸廈門，大陸國台辦7日宣布會將黃嫌遣返回台，刑事局經與廈門公安協調，8日上午派員搭乘立榮航空班機到廈門，在空橋與大陸公安交接黃嫌，原本預定再搭乘原機於下午2點40分抵達松山機場，卻因班機延誤直到傍晚6點33分抵達。

不料，黃嫌下機後疑似癲癇發作，被送上擔架緊急送往台北長庚醫院就醫治療，之後又改送台北市立聯合醫院仁愛院區，讓整起遣返過程一波三折。