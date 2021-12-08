黃珮舒12日即將登上台中國家歌劇院舉辦音樂會。（三川娛樂提供)

黃珮舒近來勤做空中瑜珈健身。（三川娛樂提供)

黃珮舒近來勤做空中瑜珈健身。（三川娛樂提供)

黃珮舒12月12日即將登上台中國家歌劇院演出，舉辦「歌之折射—黃珮舒音樂會」。她曾在舞台劇中飾演仙、鬼、雲、女王這類遙不可及的角色，被同事戲稱「仙女」，其實她是貨真價實的「健身狂人」，為這次演出已持續兩個月進行168斷食，除了高管控三餐和維持每周固定三天健身外，還開啟新技能「空中瑜珈」。

她直接跨越新手階段，挑戰高難度動作，不論空中翻滾、棒式都難不倒她，「我覺得歌手就像運動員一樣，唱歌也需要運動只是使用的地方不同，開始健身後以往一些歌曲演唱感到吃力的部分，現在輕而一舉。」她還笑說「仙女也是可以有二頭肌的！」。

黃珮舒是客家首位以流行、美聲、民族唱腔融合型唱作人，她曾以美聲、民族詮釋歌曲登上世界各國歌劇院，但她從古典到傳統再轉向流行，一路上不順遂，曾在錄音室崩潰大哭，只因「唱歌聽不見呼吸聲」。她說「我永遠記得製作人當時跟我說的一句話『你可不可以回到沒學過唱歌以前的自己』」以往所學美聲是強調不能被聽見呼吸聲，正式做到自己專輯時，製作人所要的是唱歌的情緒和口氣，這讓剛開始接觸流行音樂的黃珮舒內心十分焦慮，錄音前規律性失眠幾夜成為每次專輯開案前必備節奏。

2021再壹波藝術節《歌之折射—黃珮舒音樂會》，找來了2016美國 Winfield『International Finger Style ‬Guitar Championship』季軍，也是金音獎「最佳樂手獎」得主的演奏家張仲麟、古箏演奏家吳妍萱、二胡手王維剛，結合世界音樂調性共同合作演出，曲目以改編客家傳統至當代客家創作歌曲，新穎風格將客家音樂折射出新型態樣貌。‬‬