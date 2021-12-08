因應國際疫情嚴峻及Omicron病毒威脅，中央流行疫情指揮中心宣布24種場域工作者疫苗接種規範，台中市府經發局呼籲，電子遊戲場業、資訊休閒業、視聽歌唱業等特定場所，較易衍生群聚風險，業者要求從業人員17日前完成新冠疫苗第二劑施打。

市府強調，將依中央擬訂規範，強化管理作為，以落實消費安全，降低社區傳播風險。

經發局表示，依據衛生局統計，台中市目前施打新冠肺炎疫苗施打率高於全國標準，為防範Omicron病毒疫情，強化社區防線，市府配合中央政策，要求電子遊戲場、資訊休閒業、視聽歌唱業等特定場所負責人務必善盡管理責任，從業人員須在17日前完成第二劑疫苗施打。

部分經醫師評估且開立證明或個人因素無法施打，未接種第2劑疫苗者，則須每周提供1次檢測陰性證明，以避免群聚風險，共同對抗疫情、守護消費者以及員工健康安全。

經發局指出，為方便民眾疫苗接種，市府各局處積極協調人潮眾多地點等場所增設疫苗施打站設置，從業人員除可就近至診所施打，亦可至配合的賣場接種。

衛生局也受理30人以上團體預約接種同一種疫苗，企業、職場、公司行號若以團體方式且超過30人以上，連絡轄區衛生所媒合醫療院所安排團體接種事宜。