34歲男子黃泳群11月22日在新店以「行刑式」槍殺何姓被害人後，立即變裝搭機潛逃到大陸廈門，警方依兩岸共打機制通知大陸公安協助查緝。大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。刑事局今（8日）派員到廈門押解黃嫌，班機於晚間6點33分抵達松山機場。對此，陸委會今表示，「希望未來兩岸可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動合作打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，並彰顯司法正義」。

陸委會稱，針對今兩岸治安單位合作，我方派員前往中國大陸福建廈門機場，將新店槍擊命案黃姓嫌返押解回臺，以接受我司法偵辦、審判，對此表達肯定與感謝之意。在黃姓嫌犯押解入境後，將依據中央流行疫情指揮中心防疫要求，進行檢疫、隔離，並交由案件偵辦機關進行後續之訊問、關押等偵審事宜。

陸委會說明，維護社會治安、打擊犯罪，政府責無旁貸。過去兩岸治安機關聯手打擊犯罪，有效遏止犯罪份子氣焰，並深獲兩岸民眾肯定，並強調，「那些企圖在犯案後利用潛逃境外來脫免罪責的犯罪嫌疑者，不要心存僥倖，也無法得逞」。

陸委會指出，「希望未來兩岸可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動合作打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，並彰顯司法正義」。

此外，陸委會特別針對陳同佳案說明，稱臺港雙方目前無司法互助協議，對於犯案後即潛逃返港的陳同佳，因該案涉及臺港雙方管轄權與相關公權力行使，須由臺港雙方進行溝通，為確保該案件後續偵查、審判之順利進行，且基於證據的完整性與合法性不容被挑戰，臺港雙方有必要就此進行司法互助合作，陸委會過去一再重申此一立場，亦盼能獲港府正面、積極之回應。