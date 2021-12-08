大S、汪小菲上月底共同發布離婚聲明，強調是和平分開，未來兩人將以父母、朋友身分相處，並繼續共同扶養孩子，而大S近日被網友發現註冊了短影音平台帳號，悄悄發布了第一部影片，底下留言卻出現一堆罵聲，最後她無奈刪了貼文，可大S本人就親自澄清沒有開抖音。

大S離婚後動向備受關注，最近就有大陸網友發現她註冊抖音帳號，帳號名為「大S」，自我介紹寫道：「眾生皆平等，萬物皆有靈！」而她日前上傳第一支自拍影片，穿著白色襯衫搭配大耳環，氣色看起來很好，並在影片裡說：「沒化妝，但是皮膚怎麽那麽好啊，可是，為什麽人人都說我老呢」，還打趣做出假哭動作。

網傳大S開抖音。（圖／翻攝自微博）

大S這舉動被猜是為在大陸復出試水溫，雖然影片收穫3000多個讚，但底下留言卻湧入不少攻擊她的言論，甚至罵她「為何這樣對汪小菲」，但也有人替她說話「離婚不離婚是人家兩口子的事情，外人還是少評論」，最後大S刪了影片，並直接註銷帳號。

可對於陸網瘋傳她開抖音帳號一事，大S稍早透過臉書回應：「大S本人沒有開任何抖音帳號。」闢謠網上傳言。

大S離婚後，曾說選在此時離婚是男方事業正再起，才40歲且條件好，希望對方能過得比自己幸福，汪小菲則積極在大陸拓展餐飲品牌，事業不受影響更上一層樓。