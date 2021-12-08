網路人氣茶飲電商品牌「Teascovery發現茶」創辦人陳翊榮攜手的「查理布朗烘焙」創辦人侯景中，從經典法式午茶-可麗餅延伸創立全新品牌「更kng」法國食材可麗捲，標榜天然食材、零添加，餅皮原料全選自法國優質產區、調整濃郁蛋奶香比例做出只有0.1cm薄透如紙的可麗餅皮，捲成酥脆可麗捲，內餡有坪林優良級文山青茶、台灣黑毛豬肉鬆、台南13號落花生等3款口味，法國布列塔尼百年美食捲入台式傳統餡，創造烘焙新食尚。

「更kng」法國食材可麗捲因兩位老饕而誕生，在原料、餡料、製程上也挑剔得如法式頂級料理般，所有食材零添加！在歐洲因為疫情鎖國之下，「更kng」克服運輸的難度，將法國優質天然食材集結台灣製作可麗捲餅皮，歷經超過一年的研發，借助侯景中30年的烘焙經驗與創新烘焙手法，1公克的原料差異、1秒的翻折都影響著酥脆感，最後拉高雞蛋用量比使其更加輕柔化口，並創造出0.1公分、5折、12層的薄脆。

「更kng」餅皮使用的法國純種ISA雞蛋，是出生一日後就空運來台飼養的法國ISA種蛋雞，其所生下來的母雞在歐洲規格的人道飼養牧場產下的。除以專人管理雞隻健康、純植物飼料配方餵養外，更播放莫札特音樂讓小雞在音樂薰陶中成長。由此產出的雞蛋顆顆光滑飽滿，不僅沒有雞腥味，蛋香也更優雅，打發後口感顯得輕柔酥脆。

奶油香是可麗捲的精髓，「更kng」選用法國原裝進口Flechard奶油，是法國諾曼第草飼牛隻提供的高品質乳源煉成。諾曼第位於北緯49°黃金緯度區，得天獨厚的地理、氣候孕育優質牧草，牛隻放牧時間更不小於四分之一，良好飼養條件產出高品質乳源，經物理濃縮提煉後引出純粹自然的香醇風味。

法國巴黎近郊的布爾喬亞石臼麵粉已有120餘年的歷史，使用法國布里、香檳、加蒂奈、博斯等區「100％純正優質法國小麥」，且堅持使用傳統石臼研磨，同時揉合現代技術系統性的分析與檢驗，在保留小麥原始香氣同時，也使風味濃郁甘醇且不失細緻溫柔。