聖誕節快到了，許多人會用聖誕樹、襪子、雪花等具有冬日氛圍的飾品裝飾家裡，不過有網友還沒開始布置，家裡牆壁就自動長出「雪花狀」的物體，畫面貼上網後，許多內行人解答是「壁癌」紛紛笑說「白華華的銀子，那是荷包在哭的樣子」。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，她家牆壁磁磚的縫隙中，長出白色結晶般的不明物品，細細得像雪花一樣，神奇的是每天擦掉隔天還會再長新的，讓他相當好奇「這是什麼東西」。

貼文一出引起網友熱烈討論，有內行解答白色雪花是壁癌，請人處理需要花很多錢，「壁癌前兆，牆壁含水量太高所以吐絲，要請人來做防水工程」、「荷包眼淚，代表你的存款要變少了」、「建議找專門處理的找源頭，才不會白花錢和時間」、「白華華的銀子，那是荷包在哭的樣子」。

其他網友也開玩笑的說，「聖誕節應景啊，別擔心！聖誕節過後就會好了」、「恭喜你人生要翻轉了，此乃天山雪蓮，千年難得一見」、「天然岩鹽耶，趕緊收集起來」、「聖誕節到了 房子想打扮一下自己」。

據了解，壁癌又稱白華、吐露，是指在混凝土、磚塊等材質中，可溶解的成份隨水溶解，在水份蒸發之後，析出白色的鹽類附着物質。其產生的原因相當複雜，因此工程界仍無法找出一勞永逸的防治方法。