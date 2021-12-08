「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，精彩可期！
即將開戰的「WBC Asia銀腰帶冠軍賽將由當今台灣最受注目的男子選手出戰，帝王鷹洪嘉慶對上拳將利育哲，洪嘉慶於2019年OPBF超羽量級冠軍賽獲封青年拳王，利育哲於2017年成為台灣首次打入WBO職業拳賽的選手，兩人才在全運會上碰頭，由誰奪下腰帶拳王頭銜，備受台灣拳壇各方矚目！
舉辦這次的賽事的頂尖團隊智權有限公司，致力推廣拳擊運動與比賽，同時為圖像IP代理商，獲得日本知名漫畫第一神拳在台唯一圖像代理權，結合最熱血的IP與最熱血的賽事，帶領台灣選手向前衝！
WBC為國際四大拳擊組織之一，資格審核極為嚴格，這次能拿下舉辦權，證明台灣拳擊運動獲得WBC支持，更顯示台灣拳擊手優秀實力獲認可，對台灣拳壇有其意義。
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