「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，圖為記者會上展示「WBC Asia銀腰帶」。 （陳信翰攝）

「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，圖為記者會上拳手洪嘉慶（左起）、台灣拳擊女將林郁婷、拳手利育哲共同展示「WBC Asia銀腰帶」。 （陳信翰攝）

「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，8日的記者會上教練葉俊昌（左起）、拳手洪嘉慶、頂尖團隊智權有限公司負責人洪茂、教練蘇孝肯（右起）、拳手利育哲、台灣拳擊女將林郁婷等人出席。 （陳信翰攝）

「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，圖為拳手洪嘉慶與個人背板合影。 （陳信翰攝）

「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格 舉辦國際腰帶等級大賽，圖為拳手利育哲與個人背板合影。 （陳信翰攝）

「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，這次比賽也獲得日本知名漫畫第一神拳在台唯一圖像代理權，結合最熱血的IP與最熱血的賽事，帶領台灣選手向前衝！（陳信翰攝）

「WBC Asia銀腰帶冠軍賽」即將於2022年1月8日於台北市花漾演空間舉辦，這是繼2019年後台灣再獲資格舉辦國際腰帶等級大賽，精彩可期！

即將開戰的「WBC Asia銀腰帶冠軍賽將由當今台灣最受注目的男子選手出戰，帝王鷹洪嘉慶對上拳將利育哲，洪嘉慶於2019年OPBF超羽量級冠軍賽獲封青年拳王，利育哲於2017年成為台灣首次打入WBO職業拳賽的選手，兩人才在全運會上碰頭，由誰奪下腰帶拳王頭銜，備受台灣拳壇各方矚目！

舉辦這次的賽事的頂尖團隊智權有限公司，致力推廣拳擊運動與比賽，同時為圖像IP代理商，獲得日本知名漫畫第一神拳在台唯一圖像代理權，結合最熱血的IP與最熱血的賽事，帶領台灣選手向前衝！

WBC為國際四大拳擊組織之一，資格審核極為嚴格，這次能拿下舉辦權，證明台灣拳擊運動獲得WBC支持，更顯示台灣拳擊手優秀實力獲認可，對台灣拳壇有其意義。