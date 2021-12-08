膝蓋兩次髕骨骨裂，無法澆熄世新大學大二後衛陳龍凱的籃球夢，希望在學長畢業後自己有更多機會下，能為球隊做出貢獻，8日的110學年UBA大專籃球聯賽預賽，他繳出大專生涯單場新高的11分，幫助世新85比63擊敗高雄師大、收下4連勝。

畢業自HBL甲組勁旅泰山高中的陳龍凱，高三那年HBL賽季原本應該是球隊主力，可惜資格賽首戰就左膝受傷，後來檢查是髕骨骨裂，讓已經等待2年的他，再度錯過在HBL舞台發光的機會，被移出12人名單，只能透過幫球隊處理雜務、在板凳席做紀錄來為球隊盡一份心，他說：「還記得當時心情很複雜，曾難過到不想踏進台北小巨蛋，但看到同屆隊友努力這麼久，覺得還是想陪他們打完。」

這次受傷讓陳龍凱休息了半年才能再打球，也沒能牽著家人一起進入台北小巨蛋，去年4月大學獨招後同一傷處再度受傷，又是休兵半年，大一賽季儘管有登錄但上場時間並不多，本季阿巴西、張隆政和陳建銘3位學長挑戰職籃或畢業離隊，讓他有發揮空間，終於打出一場佳作，「高中籃球生涯留下不少遺憾，希望大學可以好好證明自己，不過也不會操之過急，一步一步來、不要受傷。」

坦言自己容易患得患失的陳龍凱，很感謝世新籃球隊領隊「大J哥」呂龍麒和總教練何正峰的照顧和鼓勵，「大J哥在我受傷的時候，告訴我不要擔心，建議我到世新挑戰，和教練給了我不少信心。

除了長輩的鼓勵，隊友的陪伴，也讓陳龍凱更快走出低潮，「我和李宗漢是室友，在沒有訓練、比賽的時候，有時晚上睡不著會約一約出遊，我們對自然生態有興趣，會看潮汐表去抓螃蟹，只是好玩而已，抓到之後再放回去，這些生活樂趣也是幫助我的助力。」

世新大學李宗漢11分。（大專體總提供）