新北市消防局建置的全災型智慧化指揮監控平台EDP，具備颱洪、地震、土石流、火災、短延時強降雨等智能預警功能，在疫情期間也發揮科技預警功能，並篩選出具高疫情風險區，讓民眾可快速獲得熱區分布、熱區防疫中心、篩檢站及疫苗接種站位置，獲「世界資訊科技暨服務聯盟—智慧城市獎第一名」。

新北市消防局長黃德清今在市政會議上指出，新冠肺炎疫情升溫期間，EDP透過空間資訊科學與空間技術分析，提供疫情熱度圖與足跡資訊熱度圖分析計算本市轄內風險區域，並快速篩選出具高疫情風險村里，協助防疫人員即時進行控管與隔離等防疫作業。

另並協助市府以圖資視覺化、數據化方式快速掌握統計疫情成長，針對曲線分析，採取預防性作為，運用數據協助防疫決策投入防疫作戰及「新北災訊E點通」網站，讓市民可快速獲得熱區分布、熱區防疫中心、篩檢站及疫苗接種站位置等資訊，且設置防疫公佈欄專區，提供民眾本市每日防疫記者會、疫苗接種、環境醫療等相關訊息，運用科技打造全方位智慧化的行動EOC，2019年完成後陸續獲得國內外大獎，今年打敗新加坡、韓國、日本及其他歐美國家，獲「世界資訊科技暨服務聯盟—智慧城市獎第一名」殊榮。

新北市長侯友宜說，消防局不斷的以人為本、科技為底提升我們的救災、救護的能量，尤其今年在疫情嚴峻的時候用全災型智慧化的指揮系統（EDP），不但讓疫情有效控制下來，也能夠分析整個視覺化的疫情，這個科技的服務再加上資訊E點通，也讓我們贏得世界資訊服務的WITSA獎的第一名。