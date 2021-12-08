17LIVE饒舌嘻哈直播節目《一起饒起來》，全方位表演實力的快樂饒舌帥哥異鄉人和饒舌扛壩子蛋頭兩人搭檔主持培養出好默契，日前節目邀請到EyeballRay（艾波）、Yappy、夏沐、KUNG、PiNkChAiN（紅粉鍊人）等5位人氣嘻哈歌手，每位挑戰即興饒起來之外，還分組遊戲對戰，蛋頭和異鄉人開心能主持這個讓嘻哈歌手們能輕鬆互動呈現最真實、最純粹一面的節目。

來賓們分享近況，EyeballRay笑說：「我們最近很忙，拚命賺錢好過年。」夏沐說最近有在寫歌，剛推出和西屯純愛組合作的歌曲〈夏汐夏景Summer Jam〉，Yappy說最近正在減肥1天跑5公里但還沒有瘦，心得竟是「我覺得沒有喝酒的日子有點難受」，異鄉人說可以找時間約了喝酒，蛋頭勸他最好不要：「Yappy都喝58高粱耶，他喝酒沒在開玩笑的。」異鄉人一聽連忙改口「那還是不要找你喝好了！」夏沐被拱分享趣事，夏沐說之前在台中有場大嘻哈時代的演出，after party上她送潤少她自製的貼紙，喝得有點茫的潤少竟誤以為是酒券，拿著她送的貼紙跑去櫃檯想換酒，結果調酒師不懂他為何給一張貼紙。

問到比賽有改變生活上什麼？台中嘻哈新勢力馬提爾的EyeballRay說：「我主要是不用再去上班了，可以全職做音樂，前職是在咖啡工廠上班，每天烘豆子。」夏沐說：「因為遇到很多很強的人，讓我更想努力更有決心。」還笑說感受到滿多粉絲的愛，「有更多人認識我這事還滿高興的，有次碰到做指甲的阿姨，說她女兒是我的粉絲，我那時素顏她還開視訊請我和她女兒講話，素顏很不好意思，但滿高興自己有被大家看見。」

Yappy很享受現況，樂見「整個環境都改變了，全台都有了嘻哈的氛圍」，KUNG「覺得自己更有自信了，發現大家還喜歡我的創作，會找我之前的歌來聽」，紅粉鍊人說：「走在路上常有人會要求和我拍照，感覺還不錯。」而且竟連他跟女友吵架都有人在一旁拍照，還請對方跟女友說「她很漂亮」，意外化解吵架危機。

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