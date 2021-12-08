第一金控11月稅後淨利降至10.22億元，月減率12.6％，部分原因是子公司第一銀行年底資產清理所致。第一金累計前11月稅後淨利為187.14億元，年增率17.8％，每股稅後盈餘(EPS)來到1.44元。

子公司方面，第一銀行因大陸台商提損之一次性提存，致11月盈餘下滑至9.05億元，月減率17.2％，惟營收表現仍有支撐，其中核心獲利表現穩健且金融交易利得亦由谷底彈升。覆蓋率降至 616.66％，逾放比維持在良好之0.20％，累計前11月稅後盈餘達167.77億元，年增率12.1％。

第一金證券因經紀、承銷、自營業務表現均上揚帶動下，11月盈餘激增至1.38億元，月增率118.6％，累計前11月稅後淨利達13.93億元，年增率134.2％。

第一金人壽因新契約保單伴隨之成本及提存侵蝕營收，11月損益由盈轉虧，列4080萬元淨損，累計前11月稅後淨利縮小至5.43億元，年增率26.5％。