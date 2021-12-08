金融科技加解密廠商普鴻資訊（6590）8日宣布推出全新亂碼化伺服器（HSM），同時改變商業模式，首創「安控即服務」訂閱制。普鴻資訊董事長林群國表示，元宇宙時代來臨，相關應用與交易大增，「數位分身」的認證將更重要，而加解密技術正是其資安基礎。未來在元宇宙應用快速增加之際，高速、安全且不間斷的加解密技術將是未來趨勢，亂碼化設備（HSM）需求也勢必出現爆發性成長，將帶動普鴻未來營運表現。

普鴻8日攜台灣科技大學管理學院聯合舉辦「2022金融資安大趨勢」論壇，並宣布推出全新資安產品。普鴻是國內金融業主要的資訊服務服務商，也是少數長期投資在Payment HSM（支付硬體亂碼化設備）軟體與應用研發的廠商。

事實上，數位金融腳步加速，如何確保伺服器以及用戶端設備的訊息傳遞安全相當重要。一連串的明碼資料經過加密後變成亂碼，而在運算過程中的金鑰（Keys）若沒保護好，恐造成嚴重的資安事件。而亂碼化設備就是用來安全儲存、管理金鑰以及提供密碼的硬體設備，對於保護敏感的資產至關重要。

不少企業仍透過軟體進行加解密，但透過軟體加密除了安全層級不夠高以外、處理的速度也較慢，而透過HSM硬體設備，除了安全性升級以外，在應用爆發時也能提高運算效能，應用產業例如金融、銀行、支付、電信業等，未來也能延伸至製造、國防。

目前普鴻支付硬體亂碼化設備（Payment HSM）在國內市占率已達六成。林群國表示，金融業加速轉型腳步，加上元宇宙應用興起，應用與交易快速增加時，未來「身份認證」的重要性也必然大增，以確保資安無虞，也將帶動HSM設備需求大增。

林群國表示，普鴻除推出新一代亂碼化設備以外，也改變商業模式，推出「安控即服務」（Security as a Service，SaaS）訂閱制，提供全天候在地服務，以大幅減輕維運人員的工作。林群國說，目前普鴻的「安控即服務」已打進國際市場，預計2022年第一季正式在東南亞推出。

普鴻11月營收3578萬元，年增4.61％、月減6.7％。累計今年前11個月營收為4.07億元，年增11.89％。普鴻8日股價表現強勢，尾盤勁揚8.43％，收盤價63元，寫下今年3月下旬以來新高價。