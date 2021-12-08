今(8日)是劉嘉玲56歲生日，她先在7日舉辦大型慶生趴，不僅老公梁朝偉和家人都出席，她也盛裝打扮，霸氣露出胸器，凍齡外貌令人驚艷不已，有趣的是，網友發現梁朝偉被一名熱情女子摟抱的表情太真實，讓大家都快笑翻。

劉嘉玲7日在上海舉辦大型生日宴，除了家人外，不少圈內好友和名媛闊太都受邀出席，向來不太喜歡交際應酬的梁朝偉，也為了老婆現身慶生趴，並應賓客要求一一合影，但可以看到，他和劉嘉玲好友合照時，都會露出一個尷尬又不失禮貌的笑容。

梁朝偉曬照替老婆慶生。(圖／翻攝自梁朝偉IG)

梁朝偉被正妹環抱，表情讓網友笑翻。(圖／翻攝自微博)

網友還發現梁朝偉被一個女子臉貼臉親密合影，相當不知所措、表情僵硬，「被迫經營表情」讓大家都笑翻：「偉仔尷尬又不失禮貌的微笑」、「此刻他內心應該是想報警求助吧」。

而身為主人公的劉嘉玲，也穿著黑色禮服霸氣登場，胸前開深V快到肚的她，辣露渾圓雙峰，好身材相當不科學，完全看不出56歲，女王氣場驚豔全場。

梁朝偉近來憑著電影《尚氣與十環幫傳奇》再創事業高峰，首度進軍好萊塢，就獲得不少好評，而片方也會替他報名角逐奧斯卡最佳男配角獎項，令人相當期待。