元宇宙興起、加密貨幣熾熱、數位交易各自發展，該管？不該管？是庶民私領域經濟，抑或是國家該正視金融時勢？國立東華大學特邀行政院前院長陳冲，于十二月九日參加鴻海講座，在東華學生活動中心演講廳分享當今國際金融秩序變局，和如何正視臺灣金融近半世紀演變，內容精彩可期。

國立東華大學副校長朱景鵬表示，此次講座主題「從Abacus到Appacus─台灣金融鱗爪」。由國立東華大學鴻海講座基金主辦，東華大學管理學院、財務金融學系、經濟學系、共同教育委員會、中華民國(臺灣)歐洲之友會、東華公共事務研究學會等單位協辦。

副校長朱景鵬表示，主講人陳冲院長為新世代金融基金會董事長，豐富處世經驗；過去從財政部金融業務基層官員起始，歷經金融司、金融局到財政部政務次長，官股及民營銀行董事長、金控公司董事長、金管會主委，乃至行政院副院長、院長，見證臺灣近數十年的金融發展及變化。

迄今，元宇宙興起、加密貨幣熾熱、數位交易各自發展，我們已經落後好幾個身位，究竟是庶民私領域經濟的時尚風潮，抑或是國家應該正視的金融時勢？觀迎全校師生及有興趣的各界人士參與鴻海講座，由當今金融局勢的觀察者陳冲教授與大家分享討論。

陳冲前院長將對於時下國際金融秩序變化，諸如國際貨幣基金（IMF）6500億美元的特別提款權（Special Drawing Right，SDR）、美國因應疫情「無上限」紓困政策等，會為國際金融帶來怎樣衝擊？將展開深入淺出的專業剖析。

東華公共事務研究學會理事長田俊雄指出，此次陳冲前院長蒞校，將與師生們分享他在中央政府職涯期間，觀察國際金融快速變局，並以臺灣經濟與金融的發展與變化的親身經歷，希冀藉由專題分享帶領師生們認識臺灣金融發展歷程與國際金融的世界觀。