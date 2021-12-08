中天主播王又正今和粉絲相見歡。（中天新聞提供）

2021中天會員返校日超級同學會首日圓滿成功。（中天新聞提供）

中天新聞轉型數位媒體滿周年，為回饋一直支持YouTube頻道的會員們，今（8日）在中天舉辦第一場「2021中天會員返校日超級同學會」活動，粉絲們與主播近距離接觸，不只體驗播報，更實地了解轉型後的幕後過程。一年一度的實體會員日活動，中天主播每位都排除萬難，在當家主播盧秀芳帶領下，包括政論一哥王又正、周玉琴、洪淑芬、馬千惠、張雅婷、林嘉源、鄭亦真、張若妤、麥玉潔、何橞瑢、譚若誼、賴正鎧、張卉林、李家妤等，加上主播簡至豪擔綱主持人，一共動員16位主播，場面熱鬧。

除此之外，今天旺旺集團董事長蔡衍明也驚喜現「聲」，人在上海不忘親自錄製一段VCR歡迎並感謝所有會員，讓現場會員又驚又喜，而此次參與活動的會員，來自北中南各地，每位都是自去年中天關台後一路死忠支持，讓主播盧秀芳有感而發：｢一年了！我們都還在！｣，她也感謝所有粉絲一路陪伴，讓中天在轉型的過程不孤單，盧秀芳更表示：「只有兩個字給所有會員，就是『謝謝』！」，能面對面與會員互動，所有主播都把握這個機會說出真心話。

政論一哥王又正就對會員吐露：「我以前很喜歡12月這個月份，有很多浪漫的節日，比如說聖誕節、我的生日等。一直到去年我突然間蠻討厭這個月份，而且去年12月11日，我才剛過完生日！」但他表示從今天開始會重新愛上12月份，因為能和所有會員見面，更對所有會員喊話：「我們都不擔心，因為您們都在！您們也不用擔心，我們也都在！」

而今年7月透過《中天網紅·主播選拔大賽》才加入的「美人妤」主播李家妤，也分享自己進到中天大家庭的心情：「進來中天後發現不太一樣，之前覺得為什麼中天都跟別人的聲音不太一樣，進來中天後，才發現不是我們不一樣，而是只有我們在做監督政府的事情！」而主播張若妤和何橞瑢更在回想2021年這一路走來的歷程時不禁落淚。

主播與會員都因現場的氛圍而深深感動，更有人紅了眼眶，充滿活力的漢堡主播鄭亦真則跳出來熱絡氣氛：「謝謝大家陪伴我們一起升級，這條路我們還要一起走下去！路還很長，請大家陪伴我們繼續邁向下一個里程碑！」除了主播與會員之間的溫馨對話之外，其中還有一段進行「會員許願池」，讓會員看到主播最真實的一面，還能與主播近距離合照拍立得。

每位主播還精心準備幸運小物現場送給粉絲，像是主播周玉琴就說：「因為我從小就很喜歡收集KikiLala的東西，看到就會很開心，所以我也想把這個分享給所有粉絲！」整場活動就在歡樂的氣氛中畫下句點，而「中天會員返校日超級同學會」預計19日及24日還各有一場，相關訊息鎖定中天新聞YT頻道。