民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，傳出林對外冒用國安人員身分，國安局副局長陳進廣日前表示，已送檢調偵辦。作家李敖之子李戡表示，今年7月他和林秉樞談論國安相關問題時，林曾說要「交代國安人員來查」。李戡更說，林對中共的背景知識，完勝一大票政治人物和名嘴，國安會應該正式雇用他。

李戡今天(8日)在臉書上表示，今年7月，自己跟林秉樞談起「中共黨員來台高調反共卻能來去自如十二年」的諸多疑點，他很認同，主動說要「交代國安人員來查」。

同時，李戡也提出他和林秉樞談話後的3點感想，一是國安會渾然不覺李這個人很奇怪，居然輪到「冒充」國安會的林秉樞吹牛要查，實在諷刺至極；二是林秉樞談論李延賀時，展現出的敏銳度、常識判斷能力、對中共的背景知識，完勝一大票政治人物和名嘴；三是國安會應該正式僱用林秉樞。

此外，針對國民黨台北市議員李柏毅表示接到爆料，稱林秉樞在今年6月用國安人員的梯次打完第二劑疫苗。國安人員否認此事，還意有所指、開玩笑地說「他是打好心肝吧！」

同時，陳進廣日前在立法院接受質詢時表示，國安局不會對任何政黨和個人的人際關係去做政治偵防工作，但任何從事非法冒用國安局名義者，國安局都會請相關司法機關進行偵查，「有關個案已送請檢調機關進行偵辦」。